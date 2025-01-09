Mevduat Piyasasında Zenginlerin Payı Yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2024 itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin toplam TL mevduatı, 2023 yılına göre yüzde 38,94 artarak 8 trilyon liradan 11,2 trilyon liraya yükseldi. Ancak, bu büyümeden asıl payı 1 milyon lira ve üzeri portföyü olan yatırımcılar aldı. Bu gruptaki yatırımcılar, toplam TL mevduatın yüzde 80'ini elinde bulunduruyor. Özellikle 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip yatırımcıların portföy büyüklüğü, son bir yılda yüzde 42,43 oranında artarak 8,86 trilyon liraya ulaştı.

Daha küçük meblağlarla yatırım yapan bireyler ise sınırlı bir büyüme gösterdi. 10 bin liraya kadar mevduatı olan yatırımcıların portföyü yalnızca yüzde 3,45 artarken, 10-50 bin lira arasında mevduat sahibi olanların portföyü yüzde 22,41 artışla 297,7 milyar liraya çıktı.

Borsada Zengin Yatırımcıların Kazancı Devam Ediyor

Borsa tarafında da benzer bir tablo gözlemleniyor. Hisse senedinde 1 milyon lira üzeri portföyü olan yatırımcıların yatırımları, geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 40,7 oranında bir artış gösterdi. Özellikle büyük yatırımcılar, hisse senedinde ciddi kazançlar elde etti. 1-5 milyon lira arasındaki portföyler yüzde 28,44, 5-10 milyon lira arasındaki portföyler ise yüzde 32,06 oranında büyüdü. 10 milyon lira ve üzeri portföy sahipleri ise yatırımlarını yüzde 42,16 oranında artırarak en yüksek kazancı elde etti.

Zenginlere Daha Yüksek Getiri, Küçük Yatırımcılara Daha Az Kazanç

Yatırımcıların artan kazançları, Türkiye’deki ekonomik koşulların etkisiyle belirginleşiyor. Yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, özellikle büyük yatırımcılar için fırsat yaratmış durumda. Küçük yatırımcılar ise faiz ve borsa gibi alanlarda daha düşük oranlarla kazanç sağlarken, zenginlerin portföyleri büyük oranda artış gösterdi.

Bu durum, Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizliği bir kez daha gündeme getiriyor. Ekonomik toparlanma süreçlerinin zenginler lehine daha fazla kazanç sağladığı gözler önüne serilirken, düşük gelirli yatırımcıların ekonomik koşullardan yeterince faydalanamaması endişe yaratıyor.

Önümüzdeki Dönemde Ne Bekleniyor?

Uzmanlar, ekonomik koşulların yatırımcılar üzerindeki etkisini değerlendirerek, önümüzdeki dönemde faiz oranlarındaki dalgalanmanın ve borsadaki hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor. Ancak, büyük yatırımcıların bu süreçten daha fazla fayda sağlama ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor. Küçük yatırımcıların da kazanç sağlaması için daha dikkatli stratejiler geliştirmeleri gerektiği vurgulanıyor.