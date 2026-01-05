Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği yasal faiz sınırlarının üzerinde borç verme yoluyla haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer alıyor. Bu kapsamda banka yöneticileri ve bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı biliniyor.

Halka Açık Şirket CEO’su Detayı Piyasaların Odağında

Soruşturma dosyasında adı geçen Muzaffer Armağan Saraçoğlu’nun, geçtiğimiz yıl halka arz edilen ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören DCT Trading’de CEO olarak görev yapıyor olması, dosyaya sermaye piyasaları açısından ayrı bir boyut kazandırdı.

Halka açık bir şirketin üst düzey yöneticisinin, tefecilik ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması, yatırımcılar açısından kurumsal yönetim, itibar riski ve yönetsel sürdürülebilirlik başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

DCT Trading KAP’a Açıklama Yaptı

Gelişmelerin ardından DCT Trading Dış Ticaret A.Ş., konuya ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) özel durum açıklaması yaptı. Açıklamada, Saraçoğlu’nun söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındığına yönelik basında yer alan iddialara değinilirken, soruşturmanın şirket faaliyetleriyle bağlantısına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Şirket, açıklamasında soruşturmanın kendi tüzel kişiliği, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri nezdinde yürütülen bir inceleme kapsamında olmadığını belirtirken; kamuoyunda oluşabilecek algı ve belirsizlikler nedeniyle bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğünü ifade etti.

Süreç Yakından İzleniyor

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, CEO’nun şirket sermayesinde pay sahibi olmadığı ve açıklama tarihi itibarıyla şirkete ulaşmış herhangi bir resmî tebligat bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak soruşturmanın seyrine ve adli süreçte ortaya çıkabilecek yeni gelişmelere bağlı olarak, konunun sermaye piyasaları açısından yakından izlenmeye devam edileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların veya adli işlemlerin gündeme gelebileceğine işaret ederken, halka açık bir şirkette görev yapan bir yöneticinin adının dosyada yer almasının, önümüzdeki günlerde SPK ve piyasa otoriteleri tarafından da dikkatle takip edilmesi bekleniyor.