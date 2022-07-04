Boris Johnson'ın Ardern ile uzun süren tokalaşması sosyal medyada gündem oldu!

ARDEN'İN SALGINDAN BU YANA İLK İNGİLTERE ZİYARETİYDİ

Ziyaretten çok, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisi ile çok sert tokalaştığı anlar kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada da pek çok yorum yapıldı.

Twitter'da bir kullanıcı Başbakan Jacinda Ardern'i etiketleyerek "Sevgili @jacindaardern, lütfen parmaklarınızı sayın" derken, "Boris resmen kadının kolunu koparacaktı, bu çok kaba" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı da "Jacinda Ardern neredeyse sağ kolunu kaybediyordu" diye yazdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Ardern'in bütün vücudu Boris tarafından sarsıldı. Her an havalanmasını bekliyordum" dedi. Birçok Türk sosyal medya kullancısı ise görüntüleri "Ülkemizdeki kurban pazarlığına" benzettti.

Ardern ve Johnson gündem olan tokalaşmanın ardından ikili görüşme için Başbakanlık Ofisi'ne geçti.