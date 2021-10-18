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Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları

Güncel 18.10.2021, 09:42
Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları
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Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor