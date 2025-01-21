Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, “Bolu’daki bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize sabır diliyorum. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Bayraklar Yarıya İndirilecek

Milli yas kararı kapsamında 22 Ocak 2025 Salı günü, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin birlik ve dayanışma içerisinde yaraları sarması gerektiğini belirterek, "Bu büyük felaket, dayanışmamızın ve acılarımıza sahip çıkma sorumluluğumuzun bir sınavıdır" dedi.

Facia Türkiye’yi Yasa Boğdu

Bolu Kartalkaya'da bulunan turistik Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, kısa sürede büyük bir trajediye dönüştü. 66 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı yangında otelin neredeyse tamamen kül olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin yangın sonrası başlattığı çalışmalar hâlâ devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Taziye ve Destek Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından birçok siyasi parti lideri, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş, sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşarak dayanışma çağrısında bulundu. Milli yas kararını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, ölenlerin anısını yaşatmak ve ailelere destek olmak için yardım kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturma Sürüyor

Yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini korurken, Bolu Valiliği olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk incelemelere göre, yangının elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, benzer trajedilerin önlenmesi için ülke genelindeki turistik tesislerde denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

"Yas Paylaşarak Hafifler"

Milli yas kararı, ülkenin dört bir yanında birlik ve beraberliğin önemine işaret ederken, olayda hayatını kaybedenler için düzenlenecek anma etkinlikleriyle Türkiye’nin ortak acısının paylaşılması bekleniyor.

Bolu’daki bu trajedi, yalnızca bir yangın faciası değil, aynı zamanda milletin dayanışma ve yas bilincinin bir göstergesi olarak tarihe geçti.