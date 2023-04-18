Zübeyde Hanım Cami açıldı

Bolu’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adının yaşatıldığı Zübeyde Hanım Cami düzenlenen törenle ibadete girdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben bu caminin yapımı sırasında Bolu’dan bir tek işadamını arayıp bir kuruş para istemedim. Toplanan tüm destek kendi kendine toplandı. Bu sebeple tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Borazanlar Mahallesi’nin ihtiyaçları yönünde inşa ettiği Zübeyde Hanım Cami için Kadir Gecesi’nde açılış töreni düzenledi. Türkiye’nin belediye bütçesiyle inşa edilen ilk ve tek camisi unvanına sahip olan, modern mimarisiyle de Bolululardan büyük beğeni aldı. Cami, Kadir gecesinde gerçekleşen açılış töreniyle ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen cami açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgenin ihtiyaçları yönünde caminin yapımına başladıklarını belirtti.

Özcan, caminin teknik özelliklerinden de bahsederek şöyle konuştu: “Ben bu caminin yapımı sırasında Bolu’dan bir tek işadamını arayıp bir kuruş para istemedim. Toplanan tüm destek kendi kendine toplandı. Bir müteahhide demiri sen alacaksın, bir müteahhide betonu sen vereceksin demedik. Tamamen gönüllülük esasına bıraktık. Sadece siyasi partilerin genel başkanlarına birer mektup yazdım. Manevi olarak 1’er TL yardımda bulunun dedik. Bu camiye ilk yardımı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. İkinci yardımı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Üçüncü yardımı Memleket Partisi genel başkanı yaptı. Dördüncü yardımı Ekrem İmamoğlu yaptı. Camimizin adı neden Zübeyde Hanım Cami oldu? Selanik’in en sofu ailelerinden bir tanesinin kızı olan Zübeyde Hanım, okur yazar olduğundan Kur’an okurdu. Oğlu Mustafa’nın da din alimi olmasını çok isterdi. Kemal 7 yaşında Kur’an-ı hatmetti. Ancak Mustafa Kemal annesini dinlemedi ve asker oldu. Vatanı kurtardı. Bugün Ramazan’da orucumuzu rahatça tutabiliyorsak, dini bayramlarımızı rahatça yerine getirebiliyorsak işte bu yiğit kadının dünyaya getirdiği M. Kemal Atatürk sayesindedir. Zübeyde Hanım Darüşşafaka’ya elindeki bütün parasını bağışlamıştır. Her kandil gecesi, Darüşşafakalı bir öğrencinin kuran okumasını vasiyet etmiştir.”

Yapılan konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini taşıyan cami, İl Müftülüğü Şube Müdürü Ali Ceylan’ın yaptığı dua ve kurdele kesimi sonrası ibadete açıldı.

Bolu Belediyesi, açılışın ardından vatandaşlara iftar yemeği de verdi. Cami önünde kurulan masalarda binlerce kişi, ezanın okunmasıyla birlikte, açık havada toplu iftar yaparak, oruçlarını açtılar.