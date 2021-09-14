banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!

Yarım milyon yavru balık gölle buluşturuluyor

Bolu’da, geçtiğimiz yıl yapılan balık sağımı sonrası büyütülen yarım milyon sazan balığı yavrusu kentin farklı noktalarındaki göl ve göletlere bırakılmaya başlandı.

BOLU 14.09.2021, 16:12
Yarım milyon yavru balık gölle buluşturuluyor

Bolu’da, geçtiğimiz yıl yapılan balık sağımı sonrası büyütülen yarım milyon sazan balığı yavrusu kentin farklı noktalarındaki göl ve göletlere bırakılmaya başlandı.

Bolu’da, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda geçtiğimiz Haziran ayında yapılan balık sağımı sonrası büyütülen 500 bin sazan balığı yavrusu “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında kentin 26 farklı noktasındaki göl ve göletlere bırakılmaya başlandı. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Yeniçağa Göleti’ne 50 bin adet, Bürnük Köyü Şirinyazı Göleti’ne ise 30 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, “DSİ Müdürlüğü’müzden devraldığımız istasyonumuzda arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde ilk yavrularımızı büyütmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımız su kaynaklarımızda sürdürülebilir canlı hayatı sağlamanın yanında vatandaşlarımıza da balık gibi kaliteli bir protein alternatifi sunma gayreti ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bolu merkez ve ilçelerinde 26 farklı lokasyona yaklaşık 500 bin adet sazan balığı yavrusu bırakılacak” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0