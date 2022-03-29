Vatandaşlardan "Baş Belası" tiyatro oyununa yoğun ilgi

Bolu’da Tiyatro Festivali çerçevesinde düzenlenen "Baş Belası" isimli tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’nin 2’inci gününde oyunculuğunu Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’in yaptığı “Baş Belası” adlı tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 600 kişinin izlediği tiyatro gösterisi, vatandaşların beğenisini topladı.

İki saat süren etkinlikte genç tiyatrocular Deveci, Fersoy ve İşiten, sahne performansları ile salonu hınca hınç dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu. Bolululardan tam not alan gösterinin bitişiyle birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, sahneye çıkarak genç tiyatroculara çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

“Bolu sanata, tiyatroya hasret kalmış”

Sahnede kısa bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, festivalin yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekerek, “Görüyorum ki Bolu sanata, tiyatroya hasret kalmış. Bu eksikliği gidermek için daha çok sanatsal etkinliğe imza atacağız. Bu şehir sanatın her branşı ile buluşmaya devam edecek" diye konuştu.