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Vali Kılıç: "Narven, Bolu ve ülke turizmi için önemli bir yatırım"

Bolu’nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba’yı ziyaret eden Vali Erkan Kılıç, "Narven, Bolu ve ülke turizmi için önemli bir yatırım" dedi.

BOLU 13.06.2022, 11:01
Vali Kılıç: "Narven, Bolu ve ülke turizmi için önemli bir yatırım"

Bolu’nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba’yı ziyaret eden Vali Erkan Kılıç, "Narven, Bolu ve ülke turizmi için önemli bir yatırım" dedi.

Erkan Kılıç, Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ile birlikte misafirlerin hizmetine sunulan kapalı sokakları, daireleri ve SPA alanlarını gezerek, Narven’in biten ve projenin devamında tamamlanacak olan etapları ve alanlarıyla ilgili bilgiler aldı. Narven ile ilgili görüşlerini Serdar Yıldız ile paylaşan Kılıç, projeyi çok beğendiğini, her detayın düşünülmüş olduğunu, Bolu ve ülke turizmi için önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, yatırımcıları ve tesis çalışanlarını tebrik etti.

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