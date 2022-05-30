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Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not

Bolu’nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba ünlü doktor Feridun Kunak’tan tam not aldı.

BOLU 30.05.2022, 15:29
Ünlü Doktor Feridun Kunak’tan Narven’e tam not

Bolu’nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba ünlü doktor Feridun Kunak’tan tam not aldı.

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin önemli turizm merkezlerinden olan Narven Termal Kasaba, ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin yakından tanıdığı ünlü Op. Dr. Feridun Kunak, televizyon programı çekimleri için geldiği Bolu’da Narven Termal Kasaba’yı ziyaret etti.

Program çekimlerinde tesiste misafirlerin hizmetine sunulan termal havuzları, SPA alanlarını, terapi odalarını, dalından lezzetler seralarını ve macera parkını deneyimleyen Kunak, özellikle sağlık açısından önemi yüksek termal havuzların ve termal alanların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili izleyicilerine bilgiler verdi.

Projenin yatırımcılarını tebrik eden ve tesis çalışanlarına teşekkür eden Kunak, dünyada birçok termal tesis gördüğünü fakat Narven’in çok güzel ve özel olduğunu ifade ederek, “Narven’i herkese tavsiye ediyorum. Çok memnun kalacaksınız ve bana da dua edeceksiniz emin olun” dedi. Kunak program çekimi sonrasında tesisten ayrıldı.

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