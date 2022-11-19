Üniversite öğrencilerine sosyal medyanın zararları anlatıldı

Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sosyal medyanın yanlış ya da aşırı kullanımı neticesinde oluşabilecek potansiyel zararları ve bu zararlardan korunma yöntemleri hakkında birçok bilgilendirmelerde bulundu.

Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (MUSKADE) tarafından "Sosyal Medya ve Çalışma Hayatında Aplikasyonları Yeri Farkındalık Etkinliği" konulu sunum gerçekleştirildi. Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. MUSKADE Başkanı Fulya Kırımoğlu sürdürülebilir kalkınmanın öneminden, Birleşmiş Milletlerce yürütülen çalışmalardan, derneğin kuruluş amacından ve gelecek hedeflerden bahsederek öğrencileri bilgilendirdi.

MUSKADE dernek üyesi İsmail Öztaş ise günümüzde artan sosyal medya bağımlılığından ve bireyde meydana getirdiği olumsuz etkiden, sosyal medyanın zararlarından korunmak amacıyla geliştirilen alternatif çözüm önerilerinden, medya etiği kavramından, sosyal medyada güvenlik ve gizliliğin öneminden, yüksekokul bünyesinde bulunan her bir bölüm için faydalı uygulamalardan ve sertifikasyon programlarından bahsederek öğrencilerin hayatlarını şekillendirmelerinde önerilerde bulundu.

Sunum sonrası öğrencilere sosyal medyaya bir günde ayırdıkları toplam süre, hangi sosyal medya aracını tercih ettikleri ve sunumda var olan aplikasyonların yeterliliğini içeren anketler dağıtıldı. Bu sunum ile öğrencilere sosyal medyanın yanlış ya da aşırı kullanımı neticesinde oluşabilecek potansiyel zararları ve bu zararlardan korunma yöntemleri, medya etik değerlerine uygun hareket etme, sosyal medya hesaplarını korumak amacıyla koyulan şifrelemede dikkat edilmesi gereken hususlar, bilgi alma kaynaklarının güvenilirliği, teknoloji dünyasında adından oldukça sık bahsedilen algoritma kavramı ve bu kavram kullanılarak üretilmiş bölümler için faydalı aplikasyonlar hususunda bilinçlendirme sağlandı.