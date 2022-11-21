Üniversite öğrencileri bu gecede moral depoladı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Hacı Mehmet Astarcı Yurdunda öğrenciler için moral gecesi düzenlendi. Canlı müzik eşliğinde ikramların da yapıldığı gecede doyasıya eğlenen gençler moral depoladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Hacı Mehmet Astarcı Yurdunda gençler için moral gecesi düzenlendi. ‘Biz Bize Moral Akşamları’ adı altında yapılan etkinlikte canlı müzik eşliğinde ikramlar da yapıldı. Sınavları öncesi moral depolayan gençler, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Yurt Müdürü Orhan Aksay, “Öğrencilerimizin sınav öncesinde morallerinin yüksek olması için düzenlediğimiz etkinlik. Ailelerinden uzakta olan gençlerimizi, aile ortamında eğlendirerek motivasyonlarının artmasını sağlıyoruz. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.