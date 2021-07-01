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Tatilciler Narven’de korona virüs aşısı olabilecek

Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile tesiste konaklayan misafirler için korona virüs aşı noktası hizmetini hayata geçirdi.

BOLU 01.07.2021, 15:30
Tatilciler Narven’de korona virüs aşısı olabilecek

Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile tesiste konaklayan misafirler için korona virüs aşı noktası hizmetini hayata geçirdi.

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba’da korona virüs aşı noktası hizmet başlatıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı hizmet alanında tesiste konaklayan misafirler her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 14.00-18.00 saatleri arasında aşılarını olabilecek.

Korona virüs aşı noktası hakkında konuşan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Dünyayı etkisi altına alan salgına karşı ülkemizde ve ilimizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Narven olarak bu süreçte iş yoğunlukları sebebiyle fırsat bulup aşılarını olamayan misafirlerimizin tatilleri esnasında tesisimizde aşılarını olabilmelerine yardımcı olmak ve ilimizde aşılama çalışmalarında görev yapan mobil ekiplere yeni bir aşılama noktası oluşturabilmek amacıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Özellikle büyükşehirlerde aşı noktalarında sıra beklemek istemeyen misafirlerimizin tatilleri esnasında aşılarını olabilmeleri için Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çalışmamızı hayata geçirdik” dedi.
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