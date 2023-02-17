Süt üreticileri süt parasını deprem bölgesine gönderdi

Bolu’nun Göynük ilçesinde süt üreticileri birliği, bin üyesi ile birlikte hareket ederek köylünün bir günlük sütlerinin parasını deprem bölgesine gönderdi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Yönetim Kurulu kararıyla milli seferberlik ruhuyla, depremzedelere bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla Türkiye genelinde 292 üye süt birliğinin katılımı ile süt yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Bu dahilde, Göynük Süt Üreticileri Birliği harekete geçti. Bin 3 üyesi bulunan süt üreticileri birliği, 66 köyde yardım kampanyası sürdürdü. Köylüler bir günlük üretilen sütlerini, süt üreticileri birliğine bağışladı. Toplanan süt 25 tona ulaştı. Sütlerinin paraya çevrilmesinin ardından 289 bin 367 lira, yardım hesabına aktarılarak depremzedelere ulaştırıldı.