Sokak kedileri üşümesin diye kedi evleri Bolu’nun dört bir yanına konuldu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ekipleri, soğuk havaların etkili olduğu Bolu’da, şehrin dört bir yanında bulunan farklı noktalara 15 kedi evi koydu.

HAYDİ birimi ekipleri, soğuk kış günlerde sokaklarda kalmak zorunda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Özellikle şehrin en işlek kullanılan İzzet Baysal Caddesi üzerinde kış günlerinde soğuktan donma tehlikesi geçiren sokak kedilerine yardım eli uzandı. Ekipler tarafından yaptırılan 15 kedi evi, cadde ve sokak aralarına konuldu. Ayrıca şehrin bazı bölgelerine yerleştirilen kedi evlerinin önlerine ayrıca su ve kedi maması bırakılarak, yiyecek ihtiyaçlarını da karşıladı.