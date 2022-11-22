Sobada çıkan yangın iki katlı evi kül ediyordu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde iki katlı evde sobanın sebep olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar köyünde bulunan iki katlı evde yanan soba aniden alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.