Sarıgül’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunanistan desteği

Bolu’da, cezaevi önünde af çağrısını yineleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini belirterek, “Bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ve devletimizin yanında her zaman yer alırız” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerinde kalanlar için af çağrısında bulunmak üzere Bolu Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek basın açıklaması yaptı. Af çağrısının siyasi değil vicdani bir çağrı olduğunu ifade den Sarıgül, “Af talebimiz siyasi değil vicdani bir taleptir. Toplumsal barış için kardeşlik hukuku için affet Türkiye’m diyorum. Anneler, babalar için affet Türkiye’m. Şuanda cezaevlerinde çocuklar var. Binlerce çocuk daha yaşamla buluşamadı. Babalar var, anneler var çocuklarına kavuşamadı. Annelerin, babaların, ananelerin çocuklarına kavuşması için affet Türkiye’m” dedi.

“Ulusal politikalarda devletimizin yanındayız”

Sarıgül, Yunanistan’a karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözüne destek vererek, “Türkiye Değişim Partisi olarak ulusal politikalarda, dış politikada her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Cumhurbaşkanının ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ lafı son derece değerli ve önemlidir. Yunanistan, Avrupa’nın şımarık çocuğu. Yunanistan Amerika’nın şımarık çocuğu. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ve devletimizin yanında her zaman yer alırız. Miçotakis Amerika’ya güvenme. Şunu unutma, ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz” diye konuştu.