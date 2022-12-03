Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

BOLU (İHA) – Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nallıhan yolu üzerinde Yeniceşeyhler köy yolu ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine doğru seyir halinde olan Samet Ş. idaresindeki 61 TE 080 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Samet Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Nur Damla Ş. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.