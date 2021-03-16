polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanları için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Kentin sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde ekip otosuyla gezen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nde görevli polisler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Kent Meydanı’nda sokak köpeğine elleriyle su veren polis memuru vatandaşlardan takdir gördü.