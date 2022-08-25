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Park halinde yandı
Bolu’da, park halinde olduğu sırada yanan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
BOLU 25.08.2022, 09:45
Bolu’da, park halinde olduğu sırada yanan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bolu’nun Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi’nde park halinde olan Lütfiye B.’ye ait 14 AL 314 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Lütfiye B.’ye ait hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
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