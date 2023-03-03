Özel öğrencilere özel saç bakım hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi çerçevesinde Bolu İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, özel öğrencilere saç bakım hizmeti verdi.

Bolu İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin geliştirmesi, yardımlaşma ve merhamet duygularının pekiştirilmesi amacıyla öğretmenlerinin öncülüğünde özel öğrenciler ile bir araya geldi. Bolu İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi’nde Erkek Berberliği ve Kadın Kuaförlüğü meslek dallarında öğrenim gören öğrenciler, Bolu Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde özel öğrencilerine saç bakım hizmeti verdi. Öğrenciler öğrendiklerini uygulama imkanı da buldu. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemal Keskin, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.