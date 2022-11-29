Onun evi de ekmek teknesi de kamyonu

Bolu’da yaşayan Mustafa Öztürk, ekmek teknesi kamyonuyla köy köy gezerek, vatandaşların bozuk olan motorlarını ve eşyalarını tamir ediyor. Seyyar tamirci Öztürk, uzak ilçelere gittiğinde ise evi gibi gördüğü kamyonunda uyuyor.

Bolu’da seyir tamirci olarak çalışan Mustafa Öztürk, yıllardır vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor. Öztürk, köy köy gezerek, kesim motoru, su motoru ve arızalı eşyaları tamir ediyor. İşini özveriyle yapan Öztürk, uzak ilçelere gittiğinde ise evi gibi gördüğü kamyonunda uyuyor. Öztürk, "Eski, yeni fark etmiyor. Tamir bakım işi illaki oluyor. Ben vatandaşlara güven veriyorum. Arızalı eşyalarını, motorlarını bana yaptırıyorlar" dedi.

"Kamyonum benim evim"

15 yıldır seyyar tamircilik yaptığını söyleyen Öztürk, "15 yıldır çalışıyorum. Söke taka, boza yapa öğrendik. Arabam ile hizmet veriyorum. Baba mesleği diyelim. Ben geçimimi sağlıyorum, karnım doyuyor. Kamyonum da benim evim. Pazar pazar gezerim akşam arabamda yatarım, işlerin arkasında duruyoruz. Müşteri velinimetimdir. Herkese yardımcı oluyoruz, alın teri ekmek parası kolay kazanılmıyor. Müşteriyi de düşünmek gerekiyor. Bolu’nun ilçelerine gidiyorum Göynük, Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Taşkesti’yi geziyorum" diye konuştu.

"Kışın çalışmak zor oluyor"

Kış şartlarında mesleğini güçlükle yaptığını dile getiren seyyar tamirci Mustafa Öztürk, "Kış şartlarında çalışmak zor oluyor. Her tür arızaya cevap veriyoruz ama bazı müşteriler aceleci davranıyor. Malzemesini hemen almak istiyor. Beklemeye tahammül edemiyorlar, hemen olsun istiyorlar" şeklinde konuştu.

Çırak bulamadığından yakınan Öztürk, "Çırak bulmak zor. Gençler elini yağa bulaştırmıyor. Hep masa işi istiyorlar. Kolay iş, çok para istiyorlar. İnsanlar kolay iş arıyor ama biz mesleğimizi saklamıyoruz. Öğrenmek isteyenlere elimizden geldiğince gösteririz" sözlerine ekledi.