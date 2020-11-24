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Ölen amcasının dükkanındaki giysileri hayır kurumlarına bağışladı

Bolu’da Tuğçe Beşlioğlu isimli vatandaş, Nisan ayında ölen amcasının işyerinde bulunan giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışladı.

BOLU 24.11.2020, 17:08
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Ölen amcasının dükkanındaki giysileri hayır kurumlarına bağışladı
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Bolu’da Tuğçe Beşlioğlu isimli vatandaş, Nisan ayında ölen amcasının işyerinde bulunan giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışladı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Beşlioğlu, Nisan ayında hayatını kaybetti. Cadde üzerinde giyim mağazası bulunan Ahmet Beşlioğlu’nun ölümünün ardından yeğeni Tuğçe Beşlioğlu amcasının hatırasını yaşatmak için işyerinde bulunan giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışladı. Yeğen Beşlioğlu iş yerinde bulunan çorap, iç çamaşırı gibi giyim malzemeleri raflardan tek tek indirerek Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ile Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çocuk esirgeme kurumu ile huzurevleri yetkililerine teslim etti.
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