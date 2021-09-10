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Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Bolu’da polis ekipleri okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği ile birlikte uyuşturucu madde kullananlara yönelik denetim yaptı.

BOLU 10.09.2021, 17:07
Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Bolu’da polis ekipleri okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği ile birlikte uyuşturucu madde kullananlara yönelik denetim yaptı.


Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitime başlaması ile beraber narkotik suçlara karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, okul yakınlarında uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla okul bölgesinde bulunan metruk binalarda arama yaptı. Narkotik köpeği ’Sezar’ın da katıldığı çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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