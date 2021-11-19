Öğrenciler dersini Narven’de yaptı

Bolu’da Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri Turizm ve Spor dersini Narven’de gerçekleştirdi.

Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve gözde turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, tatil imkanının yanı sıra eğitime de katkı sağlıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Turizm ve Spor dersi kapsamında Narven Macera Parkı’nda eğlenerek eğitici bir program gerçekleştirdi.

Eğitim programına BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hanifi Üzüm ve Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri katıldı. Spor Bilimcileri Bölümü öğrencileri program kapsamında kahvaltı yaptıktan sonra Narven Macera Parkı’nda zipline, dev salıncak ve ip parkurunu deneyimledi.