Narven Termal Kasaba’ya BATIFAK’ta yoğun ilgi

Bolu’da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na katılan Narven Termal Kasaba’nın standına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" temasıyla bu yıl mart ayı boyunca 11 bölgede düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları’nın sonuncusu Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), 16 paydaş üniversite ve meslek odalarının iş birliğiyle, 25-26 Mart tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BAİBÜ Kongre Merkezi, İzzet Baysal Kültür Merkezi, spor salonları ile fakülteler ve açık hava stantlarında yürütülen bölgenin en büyük kariyer fuarı BATIKAF’a, BAİBÜ öğrenci ve mezunlarının yanı sıra paydaş üniversitelerin misafir öğrencileri de ilgi gösterdi.

Uluslararası, ulusal ve yerel alanda Türkiye lideri 314 işverenin katıldığı, 150’ye yakın etkinliğin gerçekleştirildiği ve 35 bini aşkın öğrenci ve mezunun kayıtlandığı Batı Karadeniz’in en büyük kariyer organizasyonu BATIKAF’a bronz sponsor olarak katılım sağlayan Narven Termal Kasaba standı da ilgi gördü. Kariyer hedefleri doğrultusunda proje, çalışma alanları ve staj imkanları üzerine yetkililerden bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda stant alanında oluşturulan Narven Çarkı’ndan sürpriz hediyeler kazandı.

BATIKAF’ta ‘İlimiz Firmalarından’ konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, panele katılan öğrencilere çalışma hayatı ile ilgili tecrübelerini ve kariyer hedefleri doğrultusunda atmaları gereken adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Konuşmanın ardından Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız’a ve ekibine teşekkür etti ve plaket takdim edildi.