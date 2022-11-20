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Mudurnu’nun yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.

BOLU 20.11.2022, 11:33
Mudurnu’nun yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanlara geyik, ayı gibi hayvanların görüntüleri takıldı.

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