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Mudurnu’da esnafa E-Ticaret eğitimi veriliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde esnaflık yapan 30 kişiye 10 gün boyunca E-ticaret eğitimi verilecek.

BOLU 26.07.2022, 17:37
Mudurnu’da esnafa E-Ticaret eğitimi veriliyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde esnaflık yapan 30 kişiye 10 gün boyunca E-ticaret eğitimi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Kaymakamlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde esnafa E-ticaret eğitimi verilecek. 30 esnafın katılacağı ve 10 gün sürecek olan eğitimler dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konularında katılımcılara bilgi verilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Araştırma Görevlisi Şükrü Arslan ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Neca Gökgül’ün vereceği eğitimlerin sonunda Mudurnu’da ürün çeşitliliğinin artması ve pazarlamanın daha iyi yapılması hedefleniyor.

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