Son Dakika
Mudurnu’da çiğdemler görsel şölen sunuyor
BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ ARTMASIYLA BİRLİKTE YÜKSEK RAKIMLI ALANLARDA RENGARENK ÇİÇEK AÇAN ÇİĞDEMLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.
BOLU 26.03.2023, 11:59
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yüksek rakımlı alanlarda rengarenk çiçek açan çiğdemler görsel şölen sunuyor.
Mudurnu’da yer alan 900 rakımlı Tımaraktaş tepesi baharın müjdecisi çiğdemlere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla beraber çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Baharın müjdecisi çiğdemler, sarı ve beyaz renkleriyle görsel şölen sundu.