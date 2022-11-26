Mudurnu’da 7 asırdır devam eden gelenek

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır sürdürülen ahilik geleneği olan esnaf duası, Cuma namazının selasının ardından ilçe merkezinde bulunan orta çarşıda yapılıyor.

Mudurnu’da yaklaşık 700 yıldır sürdürülen esnaf duası, Cuma namazı öncesi verilen selanın ardından yapılıyor. İlçe esnafının ve vatandaşların katılım sağladığı ve dün gerçekleştirilen duada, ilçe müftüsü Mustafa Yeşilorman geleneğin önemini anlattı. Duayı okuyan hocalar Eyüp Acar ve Nusret Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem felaketine de değindi.

Dua sonrasında vefat edenlerin hayrına duaya katılan vatandaşlara hayır ekmeği, lokum ve pilav ikram edildi.

İstanbul’dan Mudurnu’ya gelen Sedat Özer, "Böyle geleneklerin yaşatılması çok güzel, biz de beş yıl önce gelmiştik, tekrar geldik duaya katıldık mutlu olduk" dedi.