Minik eller hayatını kaybeden madenciler için 41 fidan dikti

Mudurnu’da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü programında minik öğrenciler hayatını kaybeden madenciler için 41 fidanı toprakla buluşturdu.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazisi içerisinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, kamu kurumlarından çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Programda 50 kestane, 150 ıhlamur, 30 mavi ladin, bin sedir ve bin çam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine katılan minik öğrenciler Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden 41 madenciyi unutmadı. Çocuklar vefat eden madenciler için 41 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.