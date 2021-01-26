Meşe tomruklar rekor fiyata satıldı

Bolu’da ihaleye çıkarılan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk, metreküp fiyatı 2 bin 600 TL’lik rekor bir fiyat ile alıcı buldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü daha önce ulaşılamayan ve zor şartlarda damgası yapılan meşe tomruklarını ihaleye çıkardı. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın, 3. sınıf normal boy kalın ve 3. sınıf kısa boy kalın meşe tomrukların satışının gerçekleştirildiği ihaleye rağbetin çok olması fiyatları rekor seviyelere kadar çıkardı.

Cumayanı Orman İşletme Şefliğinin 45 ve 76 nolu bölmelerinden elde edilen ve ihalede 314, 321, 322 ve 349 parti numaraları ile satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı 2 bin 600 TL, 3. sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 459 TL ve 3. sınıf kısa boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 300 TL gibi yüksek fiyatlara alıcı buldu.