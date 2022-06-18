Mengen’de muhtarlara orman yangını bilgilendirmesi

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken önlemler hakkında köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Jnd. Ütgm. Talha Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Demir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gültekin Çetinkaya, Orman İşletme Müdürü Emre Koçak, Mengen merkez ilçe ve köy muhtarı ile azaları katıldı.

Toplantıda orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, orman yangını sırasında yapılacak işler, göletlerdeki boğulma vakaları ele alındı. Toplantıya katılanlara anız, bahçe temizliği, piknik ateşi gibi orman yangını sebepleri konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangınları ile ilgili hazırlamış olduğu videolar izlendi.