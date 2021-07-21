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Kurban etini pay ederken kalp krizi geçiren şahıs öldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurban kestikten sonra etleri paylarına ayırırken kalp krizi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti.

BOLU 21.07.2021, 18:00
Kurban etini pay ederken kalp krizi geçiren şahıs öldü
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurban kestikten sonra etleri paylarına ayırırken kalp krizi geçiren şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Vedat Kocakaya (45) evinin önünde kestiği kurbanın etlerini pay sahiplerine ayırdığı sırada fenalaştı. Kocakaya’nın yere yığıldığını gören yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen vatandaş Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kocakaya, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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