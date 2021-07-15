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Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para denetimi

Bolu’da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında sahte para denetimi yapan polis ekipleri satıcı ve müşterilere uyarılarda bulundu.

BOLU 15.07.2021, 19:42
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sahte para denetimi
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Bolu’da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında sahte para denetimi yapan polis ekipleri satıcı ve müşterilere uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde satıcıların dikkatsizliğinden yararlanılarak piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bolu Hayvan Pazarı’nda denetim yapan ekipler, hem satıcılara hem de hayvan almak isteyenlere, sahte ve gerçek parayı nasıl birbirinden ayıracaklarını anlattı. Hayvan sahiplerinden, sattıkları kurbanlık karşılığında aldıkları parayı mutlaka kontrol etmelerini isteyen ekipler, denetim boyunca bilgilendirici broşürler dağıttı. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi.
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