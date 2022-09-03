Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

Bolu’da, D100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D100 Karayolu Organize Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fatih Ç.’nin kullandığı 14 ABA 020 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü yara almadan kurtulurken yolcu olarak bulunan Semih Y. ve ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ile araçta sıkışan Semih Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.