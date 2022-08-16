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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bolu’da, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt (68) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
BOLU 16.08.2022, 15:55
Bolu’da, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt (68) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de hayatını kaybetti. Bolu’ya getirilen Altunyurt’un cenazesi, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyünde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.