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Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı ve sigortasız işçi çalıştıranları uyararak, “Sigortasız çalıştırmak sonucunda ölümlü iş kazası olması halinde, 1 milyona yakın bir rakam ortaya çıkmakta” dedi.

BOLU 25.10.2021, 16:19
Kayıt dışı işçi çalıştıranlara önemli uyarı

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı ve sigortasız işçi çalıştıranları uyararak, “Sigortasız çalıştırmak sonucunda ölümlü iş kazası olması halinde, 1 milyona yakın bir rakam ortaya çıkmakta” dedi.

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, kayıt dışı ve sigortasız çalışmayla ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle kayıt dışı yabancı işçi çalıştıran işletmelere uyarılarda bulunan Taştan, denetmenlerin tespiti halinde yüksek miktarda para cezaları uygulandığını belirtti. Yabancı kişilerin izin alınarak ve belli bir kota dahilinde çalıştırılabileceklerini söyleyen Taştan, “Büyük işletmeler riskli gördükleri için yabancı çalıştırmıyorlar. Kurumsal firmalar bu tür şeylere tevessül etmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaptığımız yaygın denetim sonucunda yabancı işçi çalıştıran tespiti halinde ciddi cezalar söz konusu. İzinlerini alarak çalıştırabilirler. Çalışma Bakanlığı’ndan yabancıların çalışma izinlerini aldıkları takdirde belli bir kota dahilinde yabancı çalıştırılabilir. Ancak eğer kayıt dışı çalışmalar söz konusu olur ve denetmenlerimiz tespit ederse çok ciddi cezalarla karşılaşmaları söz konusudur” dedi.

“Sigortasız çalıştırmak çok pahalı bir iştir”

Sigortasız işçilerin ölümlü iş kazalarında işverenlere yüksek miktarda para cezaları uygulandığını hatırlatan Taştan, “Sigortasız çalıştırmak çok pahalı bir iştir. Sigortasız çalıştırmak sonucunda ölümlü iş kazası olması halinde ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. 1 milyona yakın bir rakam zaman zaman ortaya çıkmakta. Kayıt dışı çalıştırmak ne kadar riskli ve pahalı bir iştir. Büyük işletmeler değil ama küçük işletmeler işçilik ucuz diye buna tevessül edebilirler. Bunun aslında görünenden çok daha pahalı bir iş olduğunu bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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