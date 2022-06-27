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Kaybolan köpeği HAYDİ ekipleri buldu

Bolu’da kaybolan “Lokum” isimli köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

BOLU 27.06.2022, 11:39
Kaybolan köpeği HAYDİ ekipleri buldu

Bolu’da kaybolan “Lokum” isimli köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesinde yaşayan Gökhan Erdemirli isimli vatandaşın “Lokum” isimli köpeği kapısı açık unutulan evden kaçarak kayboldu. Evinin çevresinde aradığı köpeğini bulamayan Erdemirli, durumu Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Müdürlüğü HAYDİ ekiplerine bildirdi.

Köpeğin kaybolduğu bölgede çalışma yapan HAYDİ ekipleri Lokum’u bularak sahibine teslim etti.

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