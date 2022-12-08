Kar yağmadan önce Abant’ta güneşin tadını çıkardılar

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı son güneşli günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağmadan önce son güneşli günlerini yaşıyor. 4 mevsim ayrı güzelliğe sahip olan doğa harikası Abant, yerli ve yabancı doğaseverlerin akınına uğradı. Uzun araç kuyrukları oluşturan tatilciler, gölün etrafında yürüyüş yaparak, keyifli vakit geçiriyor. Muhteşem manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, kendilerine ayrılan alanlarda piknik yapmayı da ihmal etmiyor.