Kamu kurumlarında çalışan aşçılar festivale siyah önlükle katıldı

Bolu’nun Mengen ilçesinde düzenlenen 35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’ne katılan kamu aşçıları, mesleklerine gereken itibarın verilmediğini belirterek, siyah önlük giydiler.

Geleneksel olarak düzenlenen Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nin 35’incisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dünyanın en ünlü aşçılarının yetiştiği ilçede 2 gün boyunca düzenlenen festivalde yürüyüşe katılan Kamu Aşçıları Derneği üyesi aşçılar protesto amaçlı siyah önlük giydi. Mesleklerine gereken itibarın verilmediğini düşünen aşçılar ilçe girişinde bulunan Mesleğe Saygı Anıtı’na siyah çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı.

"Siyah üniforma giymeye karar verdik"

Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz, mesleklerine gereken itibar verilene kadar etkinliklerde ve çalışma hayatlarında siyah önlük giyeceklerini belirterek, "Sekizinci sanat olarak kabul edilen aşçılık mesleği, günümüzde çalışma standartlarının değişmesinden dolayı, dışarıda yeme alışkanlığının artması ile insanların en temel ihtiyacı olan sağlıklı beslenmeyi sağlayarak önemini daha da artırmıştır. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi dört önemli bilimi kapsayan ender mesleklerden biridir aşçılık. Akademik bir meslek olduğu için üniversiteler mesleğimizle ilgili bölümler açmaktadır. Gastronomi bölümlerinin puanları tıp ve hukuk fakültelerinin puanları ile yarışmaktadır. Aşçılık tüm dünyada itibar sahibi iken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan aşçılar maalesef vasıfsız, sıradan, herkesin yapacağı bir iş olarak görülmekte. Eğitimi, bilgisi, tecrübesi yok sayılarak idarecinin iki kelamı ile çaycı, temizlikçi, bulunduğu yardımcı hizmetler sınıfının tüm görevlerini yapacaksın diyebilmektedir. Bir meslek erbabı, bir sanatçı için ne kadar acı bir durum. Elektrikçi, tesisatçı, şoför, bilgisayar işletmeni, matbaacı, ayakkabı tamircisi meslek olarak görülüyor ama ömrümüzü verdiğimiz mesleğimiz özlük haklarını alamamakta ve dolayısıyla hak ettiği itibarı sarsılmaktadır. Bu nedenle mesleğimize gereken itibar verilene kadar tepkimizi göstermek adına bundan sonraki katılacağınız tüm etkinlikler ve çalışma hayatımızda siyah üniforma giymeye karar verdik" dedi.