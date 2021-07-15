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Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway’de açıldı

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, HighWay Outlet alışveriş merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kadın Emek Pazarı, 18 Temmuz’a kadar açık kalacak.

BOLU 15.07.2021, 14:54
Kadının el emeği kadın emek pazarı Highway’de açıldı
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TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, HighWay Outlet alışveriş merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kadın Emek Pazarı, 18 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile birlikte pek çok katılımcı katıldı. Açılış töreninin yapılması ile birlikte kadın eli, kadın emeği Bolu’ya özgü yerel ve doğal ürünler sergilenmeye başlandı. 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında HighWay Outlet’de gerçekleşecek olan Kadın Emek Pazarı’nda evlerinde, halk evlerinde ve meslek liselerinde üretim yapan kadınlar, tamamen doğal yöntemlerle işleyip ürettikleri ürünlerinin satışını gerçekleştirecekler.
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