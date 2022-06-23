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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri
Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Highway’den Beşiktaş taraftarlarına güzel haber
Bolu’da Beşiktaşlı taraftarların dört gözle bekledikleri Kartal Yuvası Highway’de hizmete girdi.
BOLU 23.06.2022, 11:29
Bolu’da Beşiktaşlı taraftarların dört gözle bekledikleri Kartal Yuvası Highway’de hizmete girdi.
Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway’de, Beşiktaşlı taraftarların dört gözle bekledikleri Kartal Yuvası açıldı. Her yaştan Beşiktaşlıya hitap eden forma, tişört, sweatshirt, eşofman takımı, mont ve birçok kategoride ürün, açılışa özel en uygun fiyatlarla satılacak.
Beşiktaş’ın orijinal lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalar zinciri Kartal Yuvası şimdiden müşterilerin ilgi odağı haline geldi.