HighWay’de ziyaretçilere kuru ekmek üzüm hoşafı dağıtıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. Yılında, HighWay Outlet, Çanakkale kahramanlarının menüsünü ziyaretçilerine ikram etti.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla bundan tam 107 yıl önce Çanakkale cephesinde dağıtılan ve bu şanlı zaferi kazandıran, askerimizin o günkü menüsü kuru ekmek ve üzüm hoşafı, HighWay Outlet danışma noktası yanına kurulan alanda, alışveriş merkezi ziyaretçilerine ikram edildi. Çanakkale şehitlerinin hangi zorluklarla vatan mücadelesi verdiğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.