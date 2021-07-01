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Highway’de yerinde aşı uygulaması başladı

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında aşı seferberliğine dahil olan Highway AVM’de yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

BOLU 01.07.2021, 10:44
Highway’de yerinde aşı uygulaması başladı

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında aşı seferberliğine dahil olan Highway AVM’de yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi’nde yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alışveriş merkezinin danışma noktasında oluşturulan stantta ziyaretçiler ve AVM çalışanları SinoVac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Highway AVM’de 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek olan yerinde aşı uygulamasında vatandaşlar randevulu yada randevusuz HighWay Outlet AVM Danışma noktasında kurulu aşı uygulama noktasına gelerek güvenli, hijyenik ve konforlu bir şekilde aşılarını olabilecek.
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