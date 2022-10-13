Highway’de indirim panayırı açılıyor

Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet’te her yıl tekrarlanan indirim panayırı açılıyor.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, müşterilerine her yıl sunduğu indirim panayırını müşterileriyle buluşturuyor. 15 Ekim-15 Kasım arasında düzenlenecek olan indirim panayırında, perakendeyi hareketlendirmek, markaları desteklemek ve ziyaretçilerine daha uygun fiyatlarla ürünler sunabilmek amaçlanıyor.

Highway Outlet, giyimden teknoloji ürünlerine, ayakkabıdan çantaya, kozmetikten aksesuara ve ev tekstilinden ev dekorasyonuna tüm kategorilerde indirim üstüne indirim fırsatları ile ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek.