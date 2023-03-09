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HighWay’de indirim dolu panayır başlıyor

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HighWay’de indirim dolu panayır başlıyor

HighWay Outlet’te her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen indirim panayırı, bu yıl 10-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BOLU 09.03.2023, 13:23
HighWay’de indirim dolu panayır başlıyor

HighWay Outlet’te her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelen indirim panayırı, bu yıl 10-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

31 Mart akşamına kadar devam edecek olan indirim kampanyasında, dünyaca ünlü markalar uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Highway Outlet’teki mağazalar, depolarındaki ürünleri eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için maliyetinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak panayırda yer alacak.

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