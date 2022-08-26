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Highway, Zafer Bayramı’nın 100. yılını akustik konserle kutlayacak
Bolu’da Highway AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını Mehmet Erdem’n akustik konseriyle kutlayacak.
BOLU 26.08.2022, 12:18
Bolu’da Highway AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını Mehmet Erdem’n akustik konseriyle kutlayacak.
Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Outlet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını pop müziğinin güçlü sesi Mehmet Erdem’in akustik konseri ile kutlayacak. 30 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Kartal Yuvası mağazası önündeki etkinlik alanında verilecek konserde Mehmet Erdem beğenilen şarkılarını canlı performansıyla dinleyicileri için seslendirecek.
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