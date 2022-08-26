banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika

Highway, Zafer Bayramı’nın 100. yılını akustik konserle kutlayacak

Bolu’da Highway AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını Mehmet Erdem’n akustik konseriyle kutlayacak.

BOLU 26.08.2022, 12:18
Highway, Zafer Bayramı’nın 100. yılını akustik konserle kutlayacak

Bolu’da Highway AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını Mehmet Erdem’n akustik konseriyle kutlayacak.

Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Outlet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını pop müziğinin güçlü sesi Mehmet Erdem’in akustik konseri ile kutlayacak. 30 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Kartal Yuvası mağazası önündeki etkinlik alanında verilecek konserde Mehmet Erdem beğenilen şarkılarını canlı performansıyla dinleyicileri için seslendirecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
23
parçalı bulutlu