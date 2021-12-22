Highway AVM’de Kadın Emek Pazarı açılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı 24-25-26 Aralık tarihlerinde HighWay Outlet’te gerçekleşecek.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bulunan ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olan Highway AVM, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Kadın Emek Pazarına ev sahipliği yapacak. Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarını Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak.

Bolu’nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı’nın resmi açılış töreni 24 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve 3 gün boyunca Highway Outlet Yeşil Kundura önünde hizmet verecek.