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Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

BOLU 06.07.2022, 18:47
Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, yeni açılan mağazalarla birlikte büyümeye devam ediyor. Birbirinden farklı tekstil ürünleri ile göz almaya devam eden, kadın, erkek, çocuk, bebek giyim ve aksesuar gibi birçok kategoriyi içinde bulunduran Paul Mark Türkiye’de 69. şubesiyle HighWay Outlet’te açıldı.

Alışveriş merkezi içerisinde bin metrekarelik alanda kurulan mağazada açılışa özel indirimler müşterilere sunuluyor.

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